На прямой линии губернатор Кузбасса Илья Середюк рассказал о мерах поддержки талантливых школьников при поступлении в региональные вузы. Отличники и призёры олимпиад смогут получить дополнительные баллы к итоговому результату ЕГЭ, а успешные студенты—повышенную стипендию в первый семестр обучения.

«Во всех наших Кузбасских вузах для медалистов, для отличников учебы существуют дополнительные баллы, которые предусматриваются при учете ЕГЭ. От 5 до 10 баллов добавляется тем, кто в спорте, кто сдал ГТО, кто имеет значки серебряный уровень, золотой уровень, первая, вторая степень. А для тех, кто участвовал в олимпиадах, все эти есть возможности», — сообщил Середюк.

Губернатор также отметил, что власти договорились с ректорами вузов о выплате повышенной стипендии в первом семестре обучения для тех, кто поступил с отличными оценками.