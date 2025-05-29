Сегодня в администрации правительства Кузбасса прошло торжественное награждение участников регионального проекта «Юный турист Кузбасса». Серебряные нагрудные знаки получили 43 школьника из Кемерова, Новокузнецка, Осинников, а также Мариинского, Междуреченского и Промышленновского муниципальных округов.

«Знакомство с богатой историей и природными красотами Кузбасса станет для ребят не только увлекательным путешествием, но и заложит основу для любви к своей малой Родине. Благодарю родителей, а также наставников участников проекта. Ваша поддержка и совместные путешествия играют ключевую роль в развитии детей, вдохновляя их на новые достижения. Желаю ребятам в преддверии летних каникул новых успехов и ярких впечатлений от удивительного туристического Кузбасса», — сказала министр туризма региона Елена Латышенко.

Кроме того, Благодарностью министерства туризма Кузбасса за активное содействие в продвижении проекта «Юный турист Кузбасса», воспитание у молодого поколения культуры туризма и путешествий, чувства патриотизма и бережного отношения к памятникам культуры отмечены директор Промышленновской школы №56 Оксана Гугунова, учитель географии Евгения Семыкина и учитель начальных классов Любовь Парамонова.

Проект «Юный турист Кузбасса» стартовал в 2022 году. За это время нагрудными знаками отметили 264 школьника.

В мобильном приложении проекта зарегистрировались более 6 тысяч школьников в возрасте от 7 до 18 лет человек. Участникам нужно посетить 10 локаций, найти информационный стенд, отсканировать QR-код и ответить на вопросы квест-викторины. Экскурсии можно начать в любое время. Темп прохождения выбирается самостоятельно.

Подробную информацию о проекте и описание локаций можно найти на сайте.