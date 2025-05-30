Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев посетил федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения Российской академии наук». Полпред осмотрел выставку, посвящённую Великой Отечественной войне, и провёл рабочую встречу с директором учреждения Ириной Лизуновой.

Полномочный представитель отметил историческую и культурную значимость демонстрации подлинных документов.

«Важно рассказывать молодым людям о подвигах народа-победителя, разгромившего нацизм. Здесь наглядно показана настоящая история: письма, которые люди писали своим близким в годы войны, карты сражений, личные вещи. В каждом экспонате – судьба человека. Это, конечно, бесценно», – сказал Анатолий Серышев.

Полпред также посетил отдел редких книг и рукописей. Помимо хранения книг и обслуживания читателей отдел ведёт реставрационную и выставочную деятельность, его сотрудники выезжают в археографические экспедиции с целью выявления и сбора памятников письменности. По словам полномочного представителя, эта работа имеет огромное значение для будущих поколений. Анатолий Серышев вручил Ирине Лизуновой благодарственное письмо за активное участие в организации и проведении мероприятий Сибирского федерального округа и личный значимый вклад в сохранение историко-культурного наследия Сибири.

В феврале 2025 года между Министерством науки и образования Российской Федерации и ГПНТБ СО РАН заключено соглашение о предоставлении библиотеке субсидии на капремонт здания библиотеки в размере 37,62 миллиона рублей. По представленной информации, в мае заключен контракт на выполнение ремонтно-реставрационных работ, к которым подрядчик планирует приступить в начале июня.