В Новосибирске состоялась рабочая встреча полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева с генеральным директором Филиала Системного оператора «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири» (ОДУ Сибири) Алексеем Хлебовым.

Обсуждались итоги прохождения осенне-зимнего периода 2024-2025 годов в субъектах Федерации округа, основные направления развития электроэнергетического комплекса объединенной энергосистемы Сибири и другие актуальные вопросы повышения надежности электроснабжения потребителей.

Особое внимание стороны уделили теме режима работы юго-восточной части Объединенной энергосистемы Сибири, в том числе на отдельных территориях Иркутской области. В прошедшем осенне-зимнем периоде максимум потребления мощности на этой территории снизился на 501 МВт по сравнению с зимой 2023-2024 гг. По мнению специалистов, снижение обусловлено введением сезонного запрета майнинговой деятельности и более тёплыми, чем обычно, температурами воздуха.

«Важно продолжать наращивать усилия по правовому регулированию майнинговой деятельности. Сообща, вместе с органами власти, энергетиками руководителями предприятий электросетевого комплекса находить решения, которые позволят гарантировать устойчивое и стабильное энергоснабжение потребителей, промышленности и инвестиционных проектов», – подчеркнул Анатолий Серышев.

Отдельно обсуждались перспективные планы развития объединенной энергосистемы Сибири, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2042 года.

Полномочный представитель акцентировал внимание на важности синхронизации планов развития энергосистемы с перспективными проектами в промышленности и социальной сфере. Он отметил значимость детальной проработки вопросов финансирования, сроков реализации и технологической готовности запланированных объектов: реализация этих проектов должна быть направлена не только на удовлетворение растущего спроса на электроэнергию, но и на повышение энергоэффективности и снижение негативного воздействия на окружающую среду.

«Необходимо обеспечить задел для поступательного развития Сибири и всей России. Надёжность энергосистемы – важное условие для обеспечения качества жизни наших граждан, в том числе, за счёт появления новых производства и создания рабочих мест», – резюмировал Анатолий Серышев.





