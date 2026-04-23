В Новокузнецке, на базе Кузнецкого металлургического техникума имени Бардина, прошел масштабный медиафорум «Говорит СПО!». Мероприятие объединило активных студентов, преподавателей и руководителей ведущих СМИ региона. Главная задача встречи – поддержка молодежной журналистики и развитие медиацентров в колледжах Кузбасса.Программа форума была максимально насыщенной. Например, в его рамках состоялась панельная дискуссия «Разговор у станка», в которой приняли участие министр образования региона Софья Балакирева, эксперты общества «Знание», представители Союза журналистов России и руководители крупных промышленных предприятий. «Форум «Говорит СПО!» – это уникальная возможность для студентов развить навыки в журналистике и медиа, прикоснуться к будущей профессии. Сегодня мало просто рассказать о рабочей специальности – важно показать ее престиж, технологичность и востребованность. Когда ребята сами пробуют себя у станка или сварочного аппарата, а потом снимают об этом репортажи, рождается настоящая, живая журналистика. Уверена, что такие проекты помогают формировать кадровый потенциал нашего региона и повышать статус системы СПО», – отметила министр образования Кузбасса Софья Балакирева.Для участников организовали серию мастер-классов: их учили профессионально снимать фото и видео, работать с текстами, ораторскому искусству и даже применению нейросетей. Однако главной особенностью стала практика: студенты-медийщики лично примерили на себя рабочие специальности, попробовав свои силы в качестве сварщиков и токарей в мастерских техникума.Важной темой форума стала информационная гигиена. Директор «Регионального медиахолдинга «Кузбасс» Павел Фомин прокомментировал: «Медиаграмотность нашей молодежи важна с точки зрения информационной защищенности, без разницы, на каком направлении учится студент – столяр, фрезеровщик, дизайнер одежды. Ведь каждому важно уметь разбираться в потоке информации, в том числе негативной и деструктивной, которую, к сожалению, ретранслируют и отечественные СМИ. Медиаграмотность позволяет ребятам различать, где журналист «хайпует» на трагедии или «выкручивает факты», а где действительно освещает важные для города/региона/страны события и доносит полезную во всех смыслах информацию».Стоит отметить, что Региональный медиахолдинг «Кузбасс» уделяет большое внимание работе с молодым поколением. Для школьников, учащихся техникумов и студентов колледжей регулярно проводятся экскурсии, а площадки холдинга ежегодно принимают будущих журналистов для прохождения профессиональной практики. Завершился форум церемонией награждения. Призы получили победители и призеры областных конкурсов «МедиаПульс СПО: профессия в тренде» и «Профессия в моменте», которые смогли ярче всех рассказать о своем обучении и будущей специальности.