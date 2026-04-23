Один из отелей, расположенных в курортной зоне Шерегеша, стал первым кузбасским участником проекта «Производительность труда» из туристической отрасли. С помощью экспертов Федерального центра компетенций предприятие оптимизировало процесс службы приема и размещения гостя. Время процессов снизилось на 31%, выработка выросла на 45%. Оптимизацию провели в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

«Внедрение бережливых технологий на кузбасских предприятиях – это не разовая инициатива, а системный подход к повышению эффективности. В прошлом году к этой работе подключилось первое предприятие туристической сферы. Включение в федеральный проект «Производительность труда» новых участников способствует повышению конкурентоспособности экономики региона», – подчеркнула министр экономического развития региона Елена Галеева.

За полгода с помощью экспертов в отеле частично или полностью решили 37 производственных проблем. Ранее у службы по приему и размещению гостей уходило более двух часов за смену на переналадку номеров перед заездом гостей и исправление брака по уборке. На предприятии разработали новые стандарты приемки номеров, которые теперь проводит супервайзер. Внедрена система 5С в помещениях для горничных и на стойке ресепшн отеля, адаптированы стандарты уборки номеров горничными, что также сократило время протекания процесса.

Кроме того, усилили работу по персонализации сервиса. Перед заездом организовали сбор детальной информации о госте, внедрили практику «личного контакта» и перезапустили систему лояльности. На предприятии также акцентировали внимание на сборе обратной связи от гостей. Это помогло увеличить число положительных отзывов в электронных справочниках на 194%, а средняя оценка отеля выросла с 4,5 до 4,8. Ключевой показатель эффективности в гостиничном бизнесе, означающий выручку на один доступный номер, вырос на 11%. Эффект от улучшений составит около 18 млн. рублей в год.

Участие в федеральном проекте рассчитано на три года, в каждый из которых производительность труда на предприятии должна расти не менее чем на 5%.