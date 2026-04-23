Международный бренд Teboil, представляющий в России сеть из более 450 автозаправочных станций и широкий ассортимент смазочных материалов, объявляет о расширении географии присутствия и выходе в Кемеровскую область.

На первом этапе развития в крупнейших агломерациях региона — Кемерове и Новокузнецке — открыто 9 современных автозаправочных комплексов. До конца 2026 года компания планирует увеличить присутствие в Кузбассе до 15 станций, обеспечив транзитные и городские маршруты высококачественным топливом и сервисом международного уровня.

За последние 20 лет автопарк Кемеровской области увеличился почти вдвое, что требует развития современной транспортной инфраструктуры. Станции Teboil расположены на ключевых развязках и магистралях, обеспечивая одинаково высокий уровень комфорта как для ежедневных внутригородских поездок, так и для длительных междугородних путешествий.

Премиальный сервис и забота о клиенте. Высокий уровень обслуживания — визитная карточка АЗС Teboil. Пока водитель восстанавливает силы в уютном кафе Teboil с домашней атмосферой за чашкой свежесваренного кофе и фирменным хот-догом, персонал станции полностью берет на себя заботу о машине. Заправщики не только зальют топливо, но и бесплатно протрут стекла, фары и зеркала заднего вида. В магазинах при АЗС представлен широкий ассортимент сопутствующих товаров, включая продукцию под собственной торговой маркой и оригинальные моторные масла Teboil.

Абсолютная прозрачность и контроль качества топлива. Teboil уделяет особое внимание контролю качества топлива, что критически важно в суровых сибирских климатических условиях. Топливо на АЗС проходит многоступенчатый контроль на всех этапах – от нефтебазы до хранения в резервуарах на станциях. Дополнительно оно регулярно тестируется в аккредитованных лабораториях, что подтверждает соответствие высоким стандартам и обеспечивает надежность для автомобилистов.

Компания выступает за понятный диалог с потребителем: традиционный «Паспорт качества», который клиент может найти на любой АЗС, часто перегружен техническими терминами, а обилие физико-химических показателей часто делает этот документ сложным для восприятия. В связи с этим Teboil разработал специальные информационные материалы. Они простым языком объясняют автомобилистам, на какие параметры сезонного топлива обращать внимание и как интерпретировать данные. Ознакомиться с инструкцией и советами компетентных экспертов и известного блогера по выбору топлива и масел можно по ссылке – https://frostfuel.teboil-azs.ru/.

Программа лояльности и спецпредложения для кузбассовцев. Продолжая заботу о комфорте и выгоде клиентов, Teboil представляет жителям Кузбасса программу лояльности, которая позволяет оптимизировать расходы на топливо и покупки. Участники получают персональные предложения, скидки и баллы (1 балл =1 рубль), которые можно использовать для оплаты топлива, товаров, а также продукции кафе и магазина. Удобное мобильное приложение помогает отслеживать баланс баллов, просматривать историю покупок и узнавать об актуальных акциях. Присоединиться к программе можно через сайт, приложение или непосредственно на АЗС.

В период запуска сети в Кемерове и Новокузнецке действуют специальные акции:

Двойные баллы: до 31 декабря 2026 года в выходные дни заправка фирменным топливом Teboil+ приносит двойные баллы.

Премиум по цене стандарта: до 31 мая 2026 года в Кемерове и Новокузнецке по вторникам и четвергам фирменное топливо АИ-95+ отпускается по цене базового АИ-95.

Кофейный кешбэк: до 31 мая 2026 года при покупке кофе объемом 400 мл клиенту на карту Программы Лояльности возвращается 200 баллов.

Выгода для дизельных авто: До 13 мая 2026 года предоставляется скидка – 5 рублей с каждого литра ДТ (при заправке от 30 до 100 литров и единовременной покупке любых товаров в кафе или магазине на сумму от 100 рублей).

Как отметили в пресс-службе, выход АЗС Teboil в Кузбасс — это важный этап развития сети в Сибири. АЗС Teboil предлагает не просто качественное топливо, но и комплексный, гостеприимный клиентский опыт. В компании уверены, что строгий контроль процессов, регулярное обучение персонала и честный, прозрачный диалог с автомобилистами позволит АЗС Teboil стать выбором номер один для жителей региона.

Реклама ООО «Тебойл Рус», https://azs.teboil.ru/

Фото предоставлено пресс-службой Teboil