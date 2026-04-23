9 Мая в Кузбассе «Бессмертный полк» пройдет в разных форматах. Будет и традиционное шествие по улицам городов, в формате онлайн, а также на передовой. Об этом губернатор Илья Середюк сообщил сегодня в своих соцсетях.

Шествие в этом году объединит сотни тысяч кузбассовцев.

– Наш регион был и остается одним из самых активных участников «Бессмертного полка». Для нас это священный долг перед теми, кто подарил нам мир. Это способ вновь показать всему миру, что мы едины в своем стремлении сохранить правду о Победе. Я приглашаю всех — обязательно приходите, берите с собой детей, внуков, чтобы они с малых лет впитывали уважение к подвигу предков, – написал глава региона.

Илья Середюк и сам пообещал, что как всегда присоединится к шествию и пронесет портрет своего дедушки Михаила Васильевича.

Он напомнил, что для тех, кто впервые собирается участвовать в онлайн-шествии можно подать заявку на сайте 2026.polkrf.ru. Сделать это надо до 6 мая. Анкета тех, кто в прошлом году уже таким образом регистрировался, подгрузится сама.

А следить за трансляцией можно будет во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и в мессенджере МАХ.