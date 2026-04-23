Кемеровская область присоединится к Всероссийскому проекту «Театральный поезд», который посвящен 150-летию Союза театральных деятелей России. Как рассказали в пресс-службе областного правительства, состав из 18 тематически расписанных вагонов прибудет в столицу региона 4 июня.

– Это уникальный и один из крупнейших в современной истории России культурно-просветительский театральный проект. В нем будут задействованы театральные сцены по всей стране. Уверен, что в Год единства народов России этот проект еще раз подчеркнет объединяющую роль культуры, — отметил председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков.

Проект охватит более 40 городов страны, где пройдут театральные фестивали, образовательные мероприятия, мастер-классы и творческие встречи. В Кемерове «Театральный поезд» остановится на два дня. Приедут творческие коллективы из Красноярска, которые представят три постановки: Красноярский драмтеатр имени А.С. Пушкина покажет спектакль «Капитанская дочка» на сцене Театра драмы Кузбасса имени А. В. Луначарского, Красноярский театр кукол – детскую сказку «Машенька и Медведь» в Театре кукол Кузбасса имени Аркадия Гайдара, а Лесосибирский городской драмтеатр «Поиск» представит спектакль «Иммануил Ч.» на сцене учебного театра филиала РГИСИ.

– Это значимое событие станет настоящим подарком для всех ценителей театрального искусства и откроет новые возможности для культурного обмена театров Сибири, — сказала министр культуры и национальной политики Кузбасса Татьяна Акимова.

Театры Кузбасса тоже подхватят эстафету и отправятся на гастроли в Томск и Новосибирск. Зрители соседних регионов увидят спектакль «Рагнарек. Гибель богов» Театра кукол Кузбасса имени Аркадия Гайдара. Театр драмы Кузбасса имени А.В. Луначарского представит спектакль «Позывной «Кузбасс». Театр для детей и молодежи покажет спектакли «Папа» и «Что случилось с крокодилом».

В пресс-службе областного правительства отметили, что всего в проекте «Театральный поезд» будут задействованы более 160 театров и свыше 5 тысяч артистов, которые покажут 280 спектаклей. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры РФ, ОАО «РЖД» и Президентского фонда культурных инициатив.

