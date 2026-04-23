В Москве прошла юбилейная отраслевая выставка Sport B2B Expo & Forum 2026, широко известная в отечественной спортивной индустрии. Кузбасс стал лауреатом в номинации «Лучший спортивный регион».
«В нашем регионе стабильно растет число тех, кто выбирает активный образ жизни. Физической культурой и спортом у нас регулярно занимаются уже более 1,5 млн человек. Наша задача – и дальше создавать условия для того, чтобы кузбассовцы выбирали спорт и здоровье», – отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.
Среди многих спортивных составляющих нашего региона особо выделяется инфраструктура. Спортобъекты Кузбасса оценил профильный министр РФ Михаил Дегтярев.
