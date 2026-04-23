XXV Московский Пасхальный фестиваль Валерия Гергиева, который стартовал 12 апреля на Исторической сцене Большого театра, добрался до Кузбасса. Объединенный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров под управлением Валерия Гергиева в Государственной филармонии Кузбасса им. Б.Т. Штоколова представил публике Симфонию №5 Густава Малера.

– Для Кузбасса большая честь принимать Московский Пасхальный фестиваль, который давно завоевал статус крупнейшего музыкального проекта России. С 2012 года всемирно известный маэстро Валерий Абисалович Гергиев привозит этот праздник в наш регион. Каждый приезд дарит кузбассовцам прекрасную программу, которая оставляет заметный след в культурной жизни региона. Всегда рады видеть вас на нашей земле! — сказал губернатор Илья Середюк.

В этом году Пасхальный фестиваль под художественным руководством Валерия Гергиева стал рекордным как по продолжительности, так и по насыщенности программы. Он продлится до 10 мая 2026 года, за 29 дней музыканты должны преодолеть более 20 тысяч километров и посетить около 40 городов России. Проект реализуют три основные программы: симфоническую, хоровую и звонильную.

В маршруте фестиваля Кузбасс участвует с 2012 года, и с тех пор его выступления посетили свыше 16 тысяч жителей региона. Как отметили в пресс-службе областного правительства, в этом году среди зрителей — студенты творческих вузов, педагоги, учащиеся детских школ искусств, ветераны СВО и члены их семей.

Добавим, что Московский Пасхальный фестиваль проходит при поддержке Правительства Москвы, Минкультуры РФ, Правительства Кузбасса и по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Фото: пресс-служба АПК