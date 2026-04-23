Системная федеральная поддержка в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», который реализуется по решению президента РФ Владимира Путина, помогает Кузбассу наращивать туристический потенциал и повышать уровень обслуживания гостей. Как отметили в пресс-службе областного правительства, особенно ярко это прослеживается на примере спортивно-туристического комплекса «Шерегеш», в частности на секторе «Е». В 2022 году здесь благодаря полученной субсидии в отельном комплексе «Тайгара 4*» было возведено 47 номеров, а в планах на 2026 год — строительство еще 178 номеров в этом секторе. Модульные отели – это современные и качественные условия проживания, которые способствует круглогодичному функционированию курорта.

Кроме того, до 2027 года Кемеровской области от федерального центра выделил субсидию в 630 млн рублей на создание еще 466 новых номеров, большая часть из которых будет построена именно в Шерегеше.

Развитию курорта способствовало и строительство в 2024 году по нацпроекту современной трехполосной освещенной автодороги от трассы Чугунаш — Шерегеш до сектора «Е». Ее протяженность – 2,3 км.

Такая федеральная поддержка и созданная инфраструктура помогают привлекать и частные инвестиции в СТК «Шерегеш», что способствует развитию всесезонного туризма. Ведь главная из задач на сегодня, о чем не раз говорил губернатор Кузбасса Илья Середюк, – это превратить Шерегеш в круглогодичный курорт.