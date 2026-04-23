В Кемерове всероссийские акции «Георгиевская ленточка» и «Красная гвоздика» стартовали на Аллее Героев у мемориала «Слава кузбассовцам, павшим за Родину в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг». Всего в нынешнем году волонтеры раздадут жителям региона свыше 600 тысяч георгиевских лент и более 1 тысячи значков «Красная гвоздика».

«Георгиевская лента давно стала для всех нас символом мужества, стойкости и несгибаемого героизма. Мы повязываем ее у сердца в знак уважения и памяти о героической Победе наших отцов, дедов и прадедов. А средства от приобретения значков «Красная гвоздика» идут на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны и бойцов, которые сегодня защищают нашу Родину на СВО», – сказал губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Также в Кузбассе к 9 Мая пройдет акция «Письмо Победы», в рамках которой любой желающий сможет выразить благодарность ветеранам Великой Отечественной войны. По всему региону проведут образовательные квизы, лекции, кинопоказы. На 5 мая запланированы историческая онлайн-игра «Наша Победа», всероссийский урок «День Победы» и международный субботник по благоустройству памятников.

