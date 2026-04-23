На этой неделе по неназванным причинам в отставку ушел глава Ленинска-Кузнецкого Евгений Никитин. Кресло пустовало недолго. Губернатор Кузбасса назначил на должность врио главы Ленинск-Кузнецкого муниципального округа Василия Мельника, который до этого занимал пост первого заместителя кемеровского мэраа. Ранее возглавлял управление архитектуры и градостроительства Кемерова. Илья Середюк охарактеризовал Мельника как ответственного, дисциплинированного и внимательного к нуждам людей чиновника, который, к тому же, в детстве проживал в Ленинске-Кузнецком.

«На новом месте важно заняться развитием всех сфер. Нужно поддерживать местный бизнес, для того чтобы экономика территории развивалась. Самое важное – это повышение качества жизни жителей Ленинск-Кузнецкого округа. За это я спрошу в первую очередь», – так глава региона напутствовал Мельника при назначении.

Известно, что в 2021 году Василий Мельник прошел профессиональную переподготовку в Московской школе управления «Сколково».

