Участниками проекта Знание.Наставники могут стать руководители образовательных организаций, педагоги, а также советники по воспитанию и взаимодействию с детскими объединениями. Одной из его ключевых задач является внедрение объективной рейтинговой системы оценки достижений наставников и формирование позитивного образа педагога-наставника.

Победителей будут определять по номинациям: «Лучший наставник общеобразовательной организации» и «Лучший наставник в системе среднего профессионального образования» с учетом численности обучающихся.

– Мы живем в цифровую эпоху, когда любую информацию можно узнать по щелчку мыши. Но даже самые совершенные программы не способны заменить живую передачу опыта — только человек может передать другому истинные ценности и навыки, стать настоящим наставником. Чтобы поддержать таких людей, вместе с Министерством просвещения и Росдетцентром запускаем проект, который даст им возможность заявить о себе и поделиться опытом, но главное — получить доступ к современным инструментам, новым возможностям для профессионального роста, — отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Заявки принимают до 30 июня 2026 года на официальном сайте. Участникам проекта предстоит пройти несколько этапов: сначала онлайн-обучение на платформе Знание.Академия и формирование портфолио с результатами наставнической работы, затем – практические задания на основе различных педагогических ситуаций, а также презентация авторской наставнической практики.

Лучших наставников страны, которые получат денежное вознаграждение, определят эксперты. К тому же 200 участников, показавших наилучшие результаты, примут участие в очной образовательной программе в Центре знаний «Машук», где смогут обменяться опытом и лучшими практиками.

