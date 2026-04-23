На сайте национального центра «Россия» стартовал прием заявок на участие в III Всероссийском свадебном фестивале «Россия. Соединяя сердца». Мероприятие состоится 8 и 9 июля.

Одним из главных событий станет торжественная церемония единовременной регистрации брака в День семьи, любви и верности. Она объединит пары со всех федеральных округов страны. Тема фестиваля – «Едины в любви» – подразумевает единство сердец, культуры, традиций и ценностей. Как рассказала заместитель генерального директора НЦ «Россия» Анастасия Звягина, первые заявки от пар уже поступили.

«Регистрация на фестиваль только стартовала, и мы уже получили первые заявки от влюбленных пар. «Россия. Соединяя сердца» объединяет целые поколения и закладывает новые семейные традиции. На мероприятии заключают брак и сотрудники Национального центра — порой пары складываются прямо внутри коллектива. Мы поддерживаем тех, кто стремится создать семью, и приглашаем молодоженов со всей России присоединиться к празднику любви», — сказала Анастасия Звягина.

Среди первых заявок — Вячеслав Дронов и Анастасия Исакова из Калуги. Они познакомились еще школьниками, а идею пожениться на фестивале им подсказали родители жениха, которые обрели семейное счастье во время II Всероссийского свадебного фестиваля.

«Трое наших детей присутствовали на бракосочетании в НЦ «Россия» в прошлом году. Вячеслав настолько проникся духом праздника, что сам загорелся идеей заключить брак на свадебном фестивале и убедил свою невесту. Для нас с мужем фестиваль стал главным семейным праздником наряду с днем нашего венчания. До сих пор вспоминаем, каким он был красивым, стильным и прекрасно организованным. Мы счастливы, что в нашей жизни был такой необычный праздник», — сказала мама жениха Татьяна Дронова.

В первый день фестиваля в НЦ «Россия», 8 июля, главным событием станет церемония единовременного бракосочетания влюбленных со всей страны. Праздник любви также украсит передача огня Всероссийского семейного очага «Сердце России». Молодожены получат от пар, поженившихся на прошлых фестивалях, частицу огня из Мурома, где жили святые покровители брака Петр и Феврония.

Во второй день для пар, а также их гостей и всех интересующихся свадебной тематикой, будут проходить лекции, мастер-классы, гастрономические шоу и экскурсии по выставкам НЦ «Россия» — «Путешествие по России» и «Уроки географии».

Прием заявок для участия в III Всероссийском свадебном фестивале открыт 21 апреля в 00:00 по московскому времени. Важным условием для молодоженов является использование в свадебном образе элементов национальных костюмов. Событие объединит влюбленных разных народов. В одном пространстве они продемонстрируют культурное многообразие страны и единство чувств. Заявки принимаются до 22 мая.

