Первые сообщения о разрушении участка автотрассы Новокузнецк-Бийск в Новокузнецком округе появились 22 апреля. В тот же день в Кузбассе ввели режим ЧС регионального уровня. Накануне губернатору Илье Середюку доложили, что ситуация ухудшается, дорога просела в грунт на 5 метров.

«Аномальные зимние осадки переувлажнили земляную насыпь под дорогой. Сейчас 4 автобусных маршрута приостановлены, перекрыт проезд от Новокузнецка к шести населенным пунктам. Но запас продуктов у жителей есть, и при необходимости мы доставляем дополнительно все нужное», – сказал глава региона, подводя в соцсетях итоги недели.

Губернатор напомнил автомобилистам, что необходимо заранее выбирать объездные пути, пока не закончится ремонт дороги.

