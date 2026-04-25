В Кемеровской области создают 4 новых кластера: «Кузбасский центр машиностроения», «Новокузнецкий промышленный кластер электрооборудования и металлообработки», «Авиамашина» (беспилотные авиационные системы), «Теплообменное оборудование Кузбасса». Также в планах областных властей формирование индустриального кластера горнолыжного оборудования и комплектующих. В регионе при поддержке Фонда развития промышленности Кузбасса (ФРП) уже запустили кластер «Горное машиностроение Кузбасса», включающий в себя 7 предприятий. Было создано более 400 рабочих мест, объем производства увеличился почти на 73 млн рублей.

«Промышленные кластеры — это новый эффективный инструмент от ФРП, который помогает нашим предприятиям развиваться, наращивать кооперацию и выпускать конкурентоспособную продукцию. Будем и дальше расширять инфраструктуру поддержки, открывая новые точки роста. Наша ключевая задача – уйти от сырьевой зависимости, развивая высокотехнологичные неугольные направления», – прокомментировал губернатор Кузбасс Илья Середюк.

В пресс-службе областного правительства напомнили, что статус участника кластера открывает доступ к субсидиям и льготным займам Фонда развития промышленности Кузбасса.

