В Национальном центре «Россия» подходит к завершению регистрация на II Конкурс видеоэссе «Мечты о будущем». Проект дает молодежи возможность поделиться своим видением будущего в динамичном формате видеоролика. Попробовать свои силы можно в четырех основных и двух специальных номинациях. Регистрация продолжится до 27 апреля, а подача эссе — до 30 апреля.

К участию в конкурсе приглашаются команды из регионов России, стран СНГ и Приднестровья в составе трех человек в младшей (12–15 лет) и старшей (16–18 лет) возрастных категориях. Для участия в конкурсе уже зарегистрировались более 2200 участников из 85 регионов РФ, а также из Приднестровской республики, Молдовы, Армении, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Беларуси, Туркменистана и Азербайджана.

Команды-участницы должны подготовить видеоролик по одной из тем: «Наука объединяет», «Технологии и природа», «Будущее строится сегодня», «Космос». Попробовать свои силы также можно в специальных номинациях Фонда Сколково и «Выбор читателей» (номинация федеральной сети книжных магазинов «Читай-город», медиа про чтение ЮФ и Академии «Хечхог»).

Фонд Сколково подготовил специальный технологический приз из числа своих разработок для команд, которые войдут в топ-20, и обучающий онлайн-курс для команд, выбранных в рамках общей оценки работ. Самые талантливые участники второй специальной номинации получат сертификат на продукцию федеральной сети магазинов «Читай-город» на 60 тысяч рублей для команды-победителя в старшей возрастной группе, книжные наборы от ЮФ для двух команд в старшей возрастной группе и для трех в младшей возрастной группе, а Академия «Хечхог» подарит месяц бесплатных онлайн-занятий одной команде в старшей возрастной группе.

Обязательное условие — соединить в своем видеоэссе контент, сгенерированный искусственным интеллектом, и живую съемку с участием всех членов команды. Хронометраж ролика от 1 до 3 минут. Видеоэссе необходимо опубликовать на своей странице в социальной сети ВКонтакте, а затем загрузить ссылку на видео в личном кабинете на официальном сайте конкурса. После модерации видеоэссе будут переданы для оценки экспертному жюри.

В состав жюри войдут известные писатели-фантасты, эксперты в области медиа, культуры, науки, ИИ-технологий. Они будут оценивать работы по следующим критериям: соответствие выбранной теме, качество видеоряда, звука и монтажа, оригинальность подачи, артистизм, качество использования ИИ-технологий, отсылки к фантастической литературе, играм и кинопроизведениям. За отсылки к произведениям из списка рекомендованной литературы жюри начислит команде дополнительный балл.

Лучшие работы объявят 7 июня на торжественной церемонии награждения в Национальном центре «Россия». Победителей и призеров ждут ценные призы: за первое место — ноутбук, за второе — планшет, а за третье — смартфон. Специальный приз от генерального директора Национального центра «Россия» Натальи Виртуозовой — поездка в один из филиалов Национального центра «Россия» для всех участников команды.