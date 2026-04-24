Во время прямого эфира губернатора Кузбасса спросили о том, насколько обеспечена безопасность на аттракционах, которые скоро начнут работать. Житель региона также отметил, что часто в парках развлечений работают подростки, продают билеты – насколько это правомерно.

Илья Середюк рассказал, что в Кузбассе 257 аттракционов, из них 27 – наиболее опасные. Но все проинвентаризированы.

– Чтобы аттракционы были запущены в работу, создаются муниципальные комиссии. Я прошу всех глав сегодня эти комиссии создать, у кого не созданы, привлечь туда специалистов Ростехнадзора. Ростехнадзор должен выехать на место, оценить состояние техники, оборудования и, если необходимо, выдать предписания собственнику по устранению недочетов. Если же аттракцион годен, то выдать соответствующее разрешение, – объяснил глава региона.

Он подчеркнул, что и персонал, работающий с такой техникой, должен быть подготовленный, опытный, проинструктированный и готовый отреагировать на любую нештатную ситуацию. Илья Середюк отметил, что кузбассовцы, которые придут в парк развлечений с детьми, должны быть уверены, что их сотрудники знают, как надо себя вести в тот или иной момент.

– Действительно, встречается на аттракционах молодежь. Хорошо, что подростки зарабатывают, в летний период трудятся. Но они должны также понимать, что они работают на опасном объекте, – сказал губернатор.

Илья Середюк поручил главам муниципалитетов проконтролировать этот вопрос.