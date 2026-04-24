На прямой эфир губернатора Кузбасса поступила жалоба от прокопчанки, которая отметила, что город превратился в одну большую контейнерную площадку. Много мусора на улицах Журинская, Лужниковая, Липецкая, Энтузиастов, Российская.
Глава региона поручил мэру Прокопьевска объехать все указанные улицы и провести поэтапную уборку с привлечением общественников и различных организаций. И далее поэтапно навести чистоту во всем городе.
Илья Середюк отметил, что по всей области проходят субботники. В одном из них в южной столице Кузбасса губернатор сам поучаствовал.
– Я недавно был в Гурьевском муниципальном округе, был и в Салаире. Меня порадовала, как всегда чистота этой территории. Снег во многих местах уже сошел. В Новокузнецке вместе с молодежью мы убирали парковую территорию, где установлена стела. Конечно, надо в первую очередь, уделять внимание тем местам, где будут проводиться торжественные мероприятия ко Дню Победы. Нужно все мемориалы отмыть. Работы действительно много. Но к 1 Мая все города, все поселки надо привести в порядок, – сказал глава региона.