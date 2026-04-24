На прямой эфир губернатора Кузбасса поступила жалоба от прокопчанки, которая отметила, что город превратился в одну большую контейнерную площадку. Много мусора на улицах Журинская, Лужниковая, Липецкая, Энтузиастов, Российская.

Глава региона поручил мэру Прокопьевска объехать все указанные улицы и провести поэтапную уборку с привлечением общественников и различных организаций. И далее поэтапно навести чистоту во всем городе.

Илья Середюк отметил, что по всей области проходят субботники. В одном из них в южной столице Кузбасса губернатор сам поучаствовал.