На этой неделе в Новокузнецком округе серьезно пострадала трасса Новокузнецк-Бийск, на одном из участков критично просело дорожное полотно. В связи с этим введен режим ЧС регионального уровня. На месте ЧП идут круглосуточные работы, а сегодня там проводит оперативный штаб областной министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Дмитрий Киселев.

«На сегодняшний день сохраняется отрицательная динамика. За последнюю ночь насыпь просела ориентировочно еще на 20 см. В общей сложности просадка достигла пяти метров. Работаем над созданием временного технологического объезда, чтобы пропустить лекговой транспорт и спецслужбы», – доложил обстановку Киселев губернатору Кузбасса Илье Середюку.

Ориентировочные сроки восстановления дорожного полотна специалисты дать еще не готовы, на дополнительные оценки нужно еще около суток. Тем временем жители четырех отрезанных после ЧП населенных пунктов обратились к губернатору с просьбой организовать доставку людей к неблизкой остановке рейсового автобуса.

«Мы рассматриваем вариант с дополнительным автобусом, который действительно необходим людям в связи со сложившейся обстановкой. Он будет довозить жителей отрезанных населенных пунктов до остановки «Бенжереп-1», – ответил глава региона.

Глава Новокузнецкого округа Андрей Шарнин отчитался, что в отрезанных поселках и деревнях есть все необходимые запасы, в том числе продуктов и лекарств. Людей довозить до остановки «Бенжереп-1» планируют довозить со стороны села Сары-Чумыш.