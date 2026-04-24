В зоне специальной военной операции в районе населенного пункта Каленики ДНР активное участие в боевых действиях принимает 6-я отдельная гвардейская мотострелковая Лисичанская казачья бригада имени М.И.Платова. О достижениях казаков на славянско-краматорском направлении сообщается в официальном телеграм-канале 3-й общевойсковой армии Вооруженных сил России.

За апрель казаки уничтожили 35 дронов противника, 11 укрытий живой силы ВСУ, 10 пунктов управления БПЛА, 8 складов боевой комплектации, 5 полевых складов, 4 блиндажа и 4 антенны управления дронами, 2 НРТК, а также терминал Starlink и бронемашину.

