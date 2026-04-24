Сегодня в Кузбассе стартовал Всероссийский субботник. Уборка проходит на территориях, благоустроенных в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Как отметили в пресс-службе областного правительства, эта работа ведется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который реализуется по решению президента России Владимира Путина при поддержке партии «Единая Россия».

Кроме того, кузбассовцы уже в 13-й раз участвуют в традиционном Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая весна».

– Участие в обеих акциях — отличная возможность для каждого кузбассовца внести личный вклад в создание комфортных условий для жизни и отдыха. В преддверии Дня Победы мы, по уже сложившейся доброй традиции, приводим в порядок парки, скверы и, конечно, мемориалы и воинские захоронения. Благодарю каждого, кто вышел на уборку: общими усилиями мы делаем города чище и сохраняем память о героях для будущих поколений, — сказал губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Масштабные работы по благоустройству организованы во всех муниципалитетах Кемеровской области. В Кемерове уборку ведут в Березовой роще Кировского района, в сквере героев Гражданской войны на улице Карболитовской в Заводском районе, в главных скверах жилых районов Ягуновский и Пионер, а также в сквере Искусств на улице Коммунистической. В Новокузнецке привели в порядок сквер Манеева и другие объекты.

Экосубботник «Зеленая весна», как отметили в пресс-службе областного правительства, проходит под эгидой Неправительственного экологического фонда имени В. И. Вернадского, и Кузбасс ежегодно активно в нем участвует. В прошлом году на уборку вышли около 320 тысяч жителей региона, которые освободили от мусора и старой листвы 1,8 кв. км, высадили более 390 тысяч саженцев деревьев и кустарников.

