Вопросы увеличения доли выпущенной в Кузбассе продукции на полках магазинов крупных торговых сетей обсуждали на VII специализированной конференции «Производители и ритейл: новая реальность» в Кемерове. В ней приняли участие руководители более полусотни предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, а также топ-менеджеры федеральных и региональных ритейлеров. В ходе закупочных сессий прошли переговоры по долгосрочным договорам поставок. Губернатор Кузбасса отметил, что за последние 6 лет доля кузбасской продукции в торговых сетях региона выросла с 19 до 26,6%.

«Нужно повышать этот показатель дальше. Наши предприниматели вносят большой вклад в диверсификацию экономики Кузбасса. Мы со своей стороны готовы оказывать всестороннюю поддержку каждой перспективной инициативе бизнеса, добиваться федеральной поддержки для проектов, которые делают жизнь в регионе лучше», – сказал Илья Середюк.

Кроме того, на конференции обсуждали развитие креативных индустрий. Этой теме посвятили круглый стол организованный Центром «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Предприниматели, дизайнеры, технологи и деятели искусства говорили о льготах по аренде площадей и оборудования.

Фото: пресс-служба АПК







