С начала 2026 года школы искусств и музыкальные школы региона получили 38 музыкальных инструментов и 275 единиц современного профессионального оборудования. Основной же объем поставок запланирован на период с мая по август. Эта работа ведется в рамках национального проекта «Семья», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина при поддержке партии «Единая Россия».

«Поддержка творческого развития детей и обновление инфраструктуры — одно из ключевых направлений нашей работы в рамках нацпроекта «Семья». Современные инструменты, профессиональное оборудование и новые технологии дают юным кузбассовцам возможность раскрыть таланты, а педагогам — выстраивать образовательный процесс на высоком уровне. Будем продолжать укреплять оснащенность детских учреждений во всех муниципалитетах, чтобы каждый ребенок, независимо от места жительства, имел доступ к качественному творческому образованию, чувствовал себя частью большой культурной семьи региона», — отметил Илья Середюк.

К примеру, в детскую школу искусств №15 Кемерова поступило восемь новых пианино. В ДШИ №70 Кемеровского муниципального округа поставлено сразу 17 инструментов: шесть домр, пять балалаек, две гармони, три гитары и акустическое пианино. Ученики детской школы искусств деревни Талая Юргинского округа получили в свое распоряжение акустическое пианино, пять классических гитар, два аккордеона, балалайку и баян. Современное акустическое пианино направлено в поселок Рудничный Анжеро-Судженского округа, в пгт Ижморский – новый баян, в город Топки — аккордеон.

Помимо этого, благодаря нацпроекту, детская школа искусств №5 в жилом районе Ягуновский Кемерова получила около 40 единиц светового и звукового оборудования для актового зала, а также новые пособия для художественного отделения — чучела, гипсовые фигуры. В ближайшее время проступят еще 12 модульных столов-мольбертов. Юным музыкантам передали четыре баяна. Общая стоимость полученного оборудования — 3,7 млн рублей.

В селе Красное Ленинск-Кузнецкого муниципального округа детская школа искусств №44 впервые получает новое оборудование в рамках нацпроекта «Семья». Уже поступили современный комплект учебно-методических пособий для уроков сольфеджио и музыкальная литература, 10 мольбертов, три комплекта гипсовых моделей, восемь пюпитров.

Всего в ДШИ обучается 106 ребят, в их числе — 12‑летний Максим, который учится игре на фортепиано. Он рассказал, что старые пюпитры, которыми пользовались на уроках, часто шатались и не держали ноты — из‑за этого отвлекалось внимание, приходилось прерывать игру, чтобы поправить листы. Учебные материалы по сольфеджио и музыкальной литературе тоже устарели: в них не хватало аудиоприложений и современных примеров. Сейчас качественное оборудование и современные пособия помогают ему чувствовать себя настоящим музыкантом, а не просто школьником за инструментом. Благодаря нацпроекту в мае школа получит еще шесть новых музыкальных инструментов высокого качества.

