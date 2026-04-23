26 апреля 1986 на Чернобыльской атомной электростанции произошла авария, приведшая к выбросу огромного количества радиоактивных веществ. С тех пор эта дата отмечена в календаре как День памяти жертв радиационных аварий и катастроф. В преддверии памятной даты Илья Середюк наградил кузбасских ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС и поблагодарил их за активное участие в жизни региона. Губернатор отметил, что более трех тысяч кузбассовцев рисковали жизнями, чтобы минимизировать последствия катастрофы.

«Мы сделаем все, чтобы каждый из ветеранов, которые защищали нас от радиационной угрозы, чувствовал заботу и уважение», – подчеркнул Илья Середюк.

За активную общественную и благотворительную деятельность, а также за вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения 59 ликвидаторов наградили медалью Николая Масалова.

