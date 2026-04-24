III Всероссийский форум PRO ГОРОD 2026 соберет 3000 профильных участников. Мероприятие станет ключевой интеграционной платформой, объединяющей профильные министерства, девелоперов и технологических лидеров для выработки решений в сфере развития городской среды.

«Рынок недвижимости в 2026 году вошел в зону турбулентности: мы наблюдаем сужение спроса и смену профиля покупателя, при этом привычная маржинальность проектов снижается. В таких условиях стратегически важно переключиться с точечной застройки на комплексное развитие территорий (КРТ) и создание качественной среды. В одиночку бизнес эти вызовы не вытянет, поэтому форум PRO ГОРОD задуман как инструмент прямой коммуникации и жесткой синхронизации с государством — это единственный способ сохранить устойчивость проектов в текущих реалиях», — отметил основатель и руководитель оргкомитета форума, GR-стратег Георгий Бурлаков.

В деловой программе примут участие первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев, директор Центра компетенций «Цифровая экономика», член Совета по цифровой экономике Совета Федерации Надежда Сурова, руководители профильных министерств и ведомств, топ-менеджеры лидеров девелоперского рынка и другие эксперты.



Особое место в деловой программе форума займет торжественное награждение лауреатов II Всероссийского конкурса видеоконтента образовательных учреждений РФ «Самая Огромная Страна», организованного совместно с Международным порталом «ХЕЛПИНВЕР – открой новую Россию!». Это масштабный проект, соорганизаторами которого выступили Минобрнауки и Минпросвещения РФ, который показывает современную Россию глазами молодежи.

Накануне официального старта, 23 апреля, состоится урбан-тур по ключевым инфраструктурным объектам Москвы, где участники смогут изучить лучшие кейсы реализации современных городских пространств. В этот же день начнется первый в России турнир по падел-теннису среди девелоперов. Участие в форуме бесплатное, но только по предварительной регистрации progorod-forum.ru.