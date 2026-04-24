В здании начальной школы гимназии №6 Междуреченска ведется капитальный ремонт. Жители города, чьи дети посещают это учебное заведение, поинтересовались у губернатора Кузбасса сроками окончания работ.

По словам главы Междуреченска Павла Камбалина, на данный момент в учреждении уже усилили плиты перекрытий, выполнили стяжки полов, ведется обустройство инженерных сетей – вентиляции, электричества, водоснабжения и водоотведения. Работы выполнены на 25-28%. А сроки их окончания запланированы на конец 2026 года.

Илья Середюк обратился к мэру и подрядчикам, по возможности, ускорить проведение ремонта, чтобы дети смогли пойти в отремонтированную школу уже 1 сентября.