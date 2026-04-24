Губернатору поступил вопрос о слишком медленной замене неэффективных, по мнению подписчика, глав муниципалитетов на нормальных чиновников. Илья Середюк отметил, что наилучшим вариантом является наличие у глав городов и округов опыта в региональной власти и, наоборот, когда у областных чиновников есть школа муниципального управления. В качестве успешных примеров губернатор привел нынешнего мэра Белова Сергея Алексеева, который до этого был заместителем председателя правительства Кузбасса (по культуре спорту и туризма), а также министра сельского хозяйства Кемеровской области Александра Кривцова, ранее руководившего Мариинским округом. Также глава региона назвал рецепт успешного управления.

«Мой принцип – открытость и работа с людьми, когда не боишься и на улице общаться с кузбассовцами, в том числе отвечать на самые сложные вопросы. Вопросов, действительно, очень много. Кузбасс – это территория, где живут неравнодушные люди. Поэтому с обращениями работать нужно следующим образом: убираем эмоции, берем оттуда конструктив и занимаемся их решением», – подчеркнул Илья Середюк.

Также губернатор напомнил, что в регионе действует программа «СВОи Герои. КуZбасс», в рамках которой ветераны спецоперации учатся управленческому искусству.