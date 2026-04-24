В рамках совместного экологического проекта с металлургами специалисты создают технозем — искусственный плодородный слой на основе отходов обогащения угля ЕВРАЗ ЗСМК и осадков сточных вод Новокузнецка.

Эффективность новой технологии уже подтверждена на практике. Летом 2025 года на территории Абагурской фабрики состоялись первые высадки растений на экспериментальном полигоне с использованием техноземов, обогащенных золошлаками. На начальном этапе специалисты высеивают злаковые травы: они помогают сформировать будущую корневую систему и подготовить основу для более крупных растений. После закрепления травяного покрова наступит черед кустарников и деревьев.

Эксперимент прошел успешно: приживаемость трав на новом грунте составила 80%. Это позволило перейти к следующему этапу проекта. Сейчас ученые определяют оптимальный состав растительности для проведения экспериментов с техноземом на площадке строительного проката ЕВРАЗ ЗСМК. Основой для новых партий технозема станут угольные отходы комбината.

«Успешный эксперимент на Абагурской фабрике подтвердил, что мы движемся в правильном направлении. Теперь наша главная задача — масштабировать этот опыт и сокращать объёмы накопленных отходов, используя их как ресурс. Такое партнерство науки и производства решает не только экологические проблемы города, но и дает толчок развитию научного потенциала вуза, открывая дорогу новым перспективным исследованиям», — отметила главный эколог ЕВРАЗ ЗСМК Галина Демидова.

Работа ученых СибГИУ в этом направлении ведется по двум ключевым трекам. Первый — непосредственно создание техноземов для рекультивации нарушенных земель. Второй, более глубокий, связан с очисткой промышленных вод от соединений азота. Как подчеркнул проректор по реализации стратегического проекта СибГИУ Михаил Темлянцев, биотехнология сегодня является одним из самых актуальных научных трендов в стране. Ученые вуза намерены развивать это направление в самых разных сферах, включая нестандартные, например, очистку руд от соединений фосфора. Поскольку фосфор является питательным элементом для растений, это открывает широкие горизонты для новых поисковых экспериментов и укрепления связей науки с реальным сектором экономики.

Автор: Екатерина Попова; фото: Андрей Кравченко