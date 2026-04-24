В Кузбассе впервые прошли соревнования среди специалистов по эксплуатации беспилотных авиационных систем в рамках конкурса профмастерства «Лучший по профессии». За победу боролись 5 участников, представляющих промышленные и сельскохозяйственные предприятия, а также силовые структуры. В течение дня на площадке Кузбасского государственного аграрного университета имени В. Н. Полецкова конкурсанты проходили тестирование и решали кейс-задачи, собирали пусковую установку, готовили дрон к полетам и разрабатывали полетное задание с учетом современных городских условий и препятствий в виде линий электропередач, зданий и деревьев. Особое внимание жюри уделяло соблюдению техники безопасности и алгоритмам действий во нештатных ситуациях.

Лучшим оператором БАС в регионе стал инструктор филиала Центра «ВОИН» в Кузбассе, ветеран СВО. Максим Ощепков. Он прошел профессиональную переподготовку по программе «Эксплуатация БПЛА», получил свидетельство внешнего пилота. Уже через месяц его назначили инструктором-методистом. второе место занял Александр Макаров, замкнул тройку сильнейших Олег Остроухов. За состязаниями наблюдала заместитель министр труда и социальной защиты Кузбасса Татьяна Фензель

«Особо отмечу, что профессия специалиста по эксплуатации БАС сегодня приобретает для Кузбасса стратегическое значение. Беспилотники работают в угольной промышленности, помогая маркшейдерам и экологам; в полиции – охраняя порядок и спасая людей; в сельском и лесном хозяйстве – сохраняя урожай и предотвращая пожары. Вы – те, кто делает эти технологии реальностью», – отметила Татьяна Фензель.

Генеральный директор компании «Восток-Сервис-Кузбасс» Вадим Коркачев поблагодарил конкурсантов – первых победителей в своей специальности на региональном уровне.

«Мы понимаем, насколько важны сегодня беспилотные авиационные системы. Это профессия, которая требует серьезных навыков, умения, интеллекта, она будет все более и более востребована. Пусть условия труда всегда будут безопасными. И чтобы всегда могли сказать, что ваш профессиональный взлет произошел здесь, в Кузбассе», — добавил Вадим Анатольевич Коркачев.

Напомним, что региональный этап Всероссийского конкурса профмастерства «Лучший по профессии» организован министерством труда и социальной защиты Кузбасса при поддержке компании «Восток-Сервис-Кузбасс».