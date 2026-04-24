Региональный медиахолдинг «Кузбасс» совместно с КемГУ запустил проект «Медиапуть»
В Кемеровской области стартовал уникальный проект «Медиапуть», который дает возможность студентам, постигающим основы журналистского мастерства, создать собственный медиапродукт и опубликовать в СМИ.
Проект разработал Региональный медиахолдинг «Кузбасс» и реализует его совместно с Кемеровским госуниверситетом. Благодаря ему студенты 3 курса вуза, которые обучаются по направлению журналистики, смогут получить практические знания непосредственно от действующих сотрудников телеканала «Кузбасс Первый», который входит в медиахолдинг.
– Когда ребята молодые приходят с университета, у них богатые теоретические знания. Но им нужно догонять практику. И мы вот эту дистанцию пытаемся сократить, пока ребята еще в университете, то есть дополняем тот объем теории, который дает университет, мы добавляем, как это в образовательной среде сегодня называют, жесткими навыками, которые прямо сегодня можно применять. Это первый момент. Второе – у ребят появляется возможность создать проект, который будет опубликован на региональном телеканале, на региональных порталах, то есть это равно ответственность. Не так, что студенты замутили видосик и запилили его в соцсети. У нас другой уровень, это качественно другой уровень проектов должен быть, – рассказал Павел Фомин, директор РМХ «Кузбасс».
К тому же, как отметил директор Регионального медиахолдинга, эти проекты собираются монетизировать. А телеканал «Кузбасс Первый», где будут выходить студенческие работы, в свою очередь, сможет разнообразить таким образом контент и расширить аудиторию зрителей.
– Для меня это возможность пообщаться с действующими журналистами, набраться от них опыта. Уже почерпнула много того, чего не говорят в учебниках, в книжках. На самом деле очень интересно слушать истории из работы журналистов, то, как это происходит на самом деле, – поделилась Екатерина Слепцова, студентка 3 курса КемГУ и участница проект «Медиапуть».
При реализации проекта студентам помогут освоить все виды профессиональной журналистской деятельности, включая проектно-аналитическую, редакторскую, производственно-техническую часть. В итоге это позволит выпускникам вуза стать конкурентоспособными специалистами на медиарынке.
– Я не могу сказать, что это первый опыт, но все было в таком зачаточном состоянии, и зачатки были разной степени высоты. Но сегодня мы видим, что должно случиться в конце этого пути. Вот мы путь прошли, и что в идеале должно получиться. Это не только классный специалист, но и интересный для канала проект, который будет создан руками студентов. Если это получится, значит, мы вместе отработали на пять с плюсом, – отметил Александр Просеков, ректор Кемеровского государственного университета.