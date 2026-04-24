В ходе прямого эфира в социальных сетях жительница Белова пожаловалась губернатору Кузбасса на застарелую проблему подтоплений, которая с наступлением весны и таянием снега усугубилась. О том, как от воды в погребах и огородах страдают жители частного сектора, мы подробно писали ранее. По словам губернатор, эта проблема известна еще с 1980-х годов, она вызвана сочетанием природных и техногенных факторов.

«Чтобы закрыть этот вопрос раз и навсегда, специалисты, которые приезжали и проанализировали ситуацию, предлагают построить глобальную систему ливневой канализации для отвода воды из проблемных микрорайонов. Это очень затратно, но это единственный способ решения проблемы», – подчеркнул Илья Середюк.

Губернатор резюмировал, что сейчас специалисты готовят техническую документацию на проведение аукциона по проектированию линии водоотведения на всех подтопляемых территориях.