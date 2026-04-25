В новокузнецком спорткомплексе «Богатырь» состязаются 23 ветерана спецоперации из разных муниципалитетов Кемеровской области. Участники борются за победу в пауэрлифтинге, армрестлинге, волейболе сидя и настольном теннисе.

Спортсмены, показавшие лучшие результаты на региональном этапе, войдут в состав сборной Кузбасса, которая будет защищать честь Кемеровской области на межрегиональных состязаниях в Сибирском федеральном округе, который запланирован на 9-13 июня в Красноярске. Лучшие команды выступят на всероссийском этапе «Кубка защитников Отечества».

Фото: пресс-служба АПК