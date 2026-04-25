Первый раунд плей-офф Высшей Лиги России по футзалу стал для кемеровчан настоящим испытанием. В две встречи «Кузбасс» и ульяновская «Волга» не уложились – после обмена гостевыми победами (3:4 в Ульяновске и 2:3 в Кемерове) был драматичный третий матч в столице Кузбасса, в котором команды не уложились в основное время и овертайм (2:2), а путевка в четвертьфинал решалась в серии пенальти, где хозяева были точнее – 4:1. У дубля «коммунистов» путь в ¼ финала был попроще – «КПРФ-2» в двух матчах прошла «Новую Генерацию-2» (3:0 и 6:2).

Четвертьфинальная серия «Кузбасса» и «КПРФ-2» стартует сегодня в Кемерове. Начнется матч в 17 часов, прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Кузбасс Первый».

