«В Прокопьевске капитального ремонта требует спорткомплекс «Снежинка», по нему мы ищем решение. А в этом году планируем до конца года поставить в городе модульный бассейн на шесть 25-метровых дорожек», – сообщил губернатор Кузбасса.

Высказался глава региона и о крупных спорткомплексах, построенных в последние годы в Кемерове. В частности, губернатор отметил, что «Кузбасс-Арена», ледовый дворец «Кузбасс» и другие спортивные сооружения в областной столице постоянно задействованы. Помимо того, что там тренируются атлеты, выступающие в 24 олимпийских дисциплинах, регулярно проходят разного уровня соревнования. К примеру, в эти дни в областном центре проводят Спартакиаду МСЧ Сибирского федерального округа. А летом состоится Спартакиада народов Сибири.

Фото: пресс-служба АПК