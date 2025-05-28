От жителей региона поступали вопросы, касающиеся государственной помощи фермерам.

«В Кузбассе существуют различные меры господдержки фермерских хозяйств. Одна из них – гранты «Агростартап». В этом году мы предусмотрели на нее более 30 млн рублей. От фермеров подано более 20 заявок, специальной комиссией одобрено уже девять из них», – рассказал Илья Середюк.

Этим грантом можно закрыть до 90% расходов на закупку техники, приобретение сельскохозяйственных животных и другие нужды фермерского хозяйства. При этом можно получить до 7 миллионов рублей на развитие животноводства. На другие направления готовы выделить до 5 миллионов рублей.



Кроме того, глава регион сообщил о ходе посевной кампании. По словам Ильи Середюка, аграрии работают с опережением прошлогодних темпов, засеяно 80% запланированных площадей. Это касается не только графика по злаковым культурам, но и по овощам (65%), а также картофелю (77%).