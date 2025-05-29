Кузбасские семьи могут принять участие в конкурсе «Это у нас семейное». О запуске второго сезона конкурса стало известно 27 мая во время заседания Наблюдательного совета платформы «Россия — страна возможностей», председателем которого является президент России Владимир Путин. Во время разговора с семьей победителей проекта Крючковых глава государства отметил положительный эффект конкурса.

«Это то, что делает семью, и большую семью, модной. Все это вместе укладывается в те усилия государства, которые предпринимаются на протяжении всего последующего времени. И мы планируем эту политику продолжать. <…> Конкурсы подобного рода оживляют все, что мы делаем, придают всей этой политике в известной степени эмоциональный положительный заряд», — сообщил глава государства.

Регистрация семейных команд на участие в конкурсе «Это у нас семейное» открыта на сайте этосемейное.рф.

Второй сезон будет посвящен теме культурного кода России и позволит представителям разных поколений российских семей найти интересные совместные увлечения, возродить лучшие семейные традиции, исследовать историю своей семьи и стать ближе.

Участвовать могут семейные команды, состоящие из четырех и более человек, которые являются по отношению друг к другу представителями трех и более поколений (дети, родители или законные представители, бабушки-дедушки и другие родственники). В составе семейной команды обязательно должен быть участник от 5 до 17 лет включительно на момент окончания регистрации.

Конкурс включает несколько этапов: регистрация семейных команд, которая продлится до 27 июля, дистанционный этап, окружные полуфиналы и финал. За это время семьи пройдут конкурсные состязания, выполнят совместные задания и поборются за главные призы проекта. В этом сезоне предусмотрено 60 сертификатов на 5 млн рублей на улучшение жилищных условий. Финалисты отправятся в семейные путешествия по России.

В прошлом сезоне в конкурсе «Это у нас семейное» приняли участие 7 тысяч жителей Кузбасса, это 1182 семьи, из которых три вышли в финал, а семья Истоминых-Цеплаковых стала победителем.