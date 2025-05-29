Губернатор Кузбасс пообещал подарить машину многодетной семье из Осинников

Глава семейства – ведущий инженер-программист в транспортной компании, эту же стезю выбрали четверо сыновей, два из которых уже работают в сфере высоких технологий. Остальные дети еще ходят в школу или детский сад и помогают матери по дому. С многодетной семьей встретился губернатор Кузбасса

«Чтобы они чаще могли выезжать на природу всей семьей, собираться у костра, жарить шашлыки, подарим им вместительный автомобиль. Такой транспорт необходим для многодетной семьи во многих бытовых вопросах», – написал на своей странице глава региона.

Кроме того, губернатор пообещал зайти в гости к семье Балакай, когда приедет в Осинники.

Фото: Илья Середюк/Telegram