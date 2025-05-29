Работники АО «СУЭК-Кузбасс» поздравили школьников с последним звонком

Горняки пожелали выпускникам девятых и одиннадцатых классов удачи на экзаменах и успешного поступления в желаемые учебные заведения. Они напомнили, что Кузбасс – один из самых шахтёрских регионов в стране. Поэтому свой дальнейший путь выпускники могут связать с учебой в профильных горных техникумах, колледжах и вузах. А после молодых специалистов будут рады видеть на предприятиях «СУЭК-Кузбасс».

Напомним, что для ребят из старших классов, уходящих на каникулы, лето тоже будет насыщенным благодаря работе в Профкомандах Фонда Мельниченко. На протяжении трех месяцев школьники будут задействованы в работах по благоустройству городских территорий, адресной помощи и волонтёрских акциях. Наиболее активные пройдут экскурсионную стажировку на производственных и сервисных единицах Компании.

На линейки шефы пришли не с пустыми руками – вручены подарочные сертификаты и цветы. Отметим, что ряд предприятий шефствует сразу над двумя учебными заведениями. Так, шахтоуправление имени А.Д. Рубана сотрудничает и с гимназией №18, и со школой №37 Ленинска-Кузнецкого. Для учащихся на предприятии проводятся профориентационные экскурсии, совместные культурные, спортивные, патриотические и экологические мероприятия.

– Перед летними каникулами в подшефной школе №37 прошел туристический слет, посвященный окончанию учебного года, в котором мы приняли участие. Наши работники вместе с детьми ставили палатку, готовили настоящий походный чай и оказывали первую помощь, – рассказывает заместитель директора по персоналу и административно-хозяйственной деятельности шахтоуправления имени А.Д. Рубана Елена Кравчик.

Шахта имени С.М. Кирова также шефствует над двумя ленинск-кузнецкими подшефными школами №3 и №7. В этом году выпускников с праздником поздравил директор предприятия Рамазан Фаляхов. Стоит подчеркнуть, что учащиеся также поддерживают горняков на субботниках перед Днем Победы, они ежегодно вместе со взрослыми наводят порядок в памятных для предприятия местах.

Также активно участвуют в жизни школы №42 представители шахтоуправления «Комсомолец». Для ребят проводится активная программа по профориентации и патриотическому воспитанию. В этом году, в преддверии 80-й годовщины Дня Победы, школьники совместно с работниками социального отдела приняли участие в поздравлении ветеранов. В гости к участнику Великой Отечественной войны Алексею Емельяновичу Чистякову они пришли со сладостями и творческим подарком.

Коллектив шахты имени В.Д. Ялевского много лет шефствует над основной общеобразовательной школой села Котино Прокопьевского муниципального округа. На праздничной линейке вместе с добрыми напутственными пожеланиями выпускникам и всему коллективу этого учебного заведения был вручен подарочный сертификат.

– Каждый год из стен школы выпускаются совсем юные ребята, которые в будущем могут стать нашими работниками. Мы желаем им успехов и осознанного выбора жизненного пути. Хотим отметить, что в этот период мы рядом и всегда готовы помочь советом, – подчёркивает заместитель директора шахты по персоналу и административно-хозяйственной деятельности Юлия Тумахович.

В «СУЭК-Кузбасс» плотное взаимодействие предприятий с подшефными школами является одним из ключевых направлений в профориентационной деятельности. В числе наиболее значимых крупных мероприятий – ежегодный детско-юношеский творческий конкурс «СУЭК-Кузбасс»: наш СУЭК, наш Кузбасс!». Также при поддержке Компании и Фонда Мельниченко реализуется проект обучения в специализированных классах на базе ленинск-кузнецкой школы №20, прокопьевской школы №15, киселевских школ №31 и №27 для дальнейшего поступления в профильные учебные заведения.

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