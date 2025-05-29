По данным Корпорации МСП (малого и среднего предпринимательства), за первый квартал 2025 года госкомпании закупили у самозанятых Кузбасса услуг на общую сумму 37 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года рост составил 179%, пояснили в пресс-службе областного правительства.

Наиболее востребованными стали вспомогательные услуги, связанные с научной деятельностью, образованием, информационными технологиями, архитектурой, а также со сферой креативных индустрий.

Наибольший прирост по объему закупок у самозанятых по итогам первого квартала 2025 года был отмечен в сферах услуг по ремонту оборудования, в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, технических испытаний, исследований и анализа, страхования, услуг по рекламе и исследованию конъюнктуры рынка, а также профессиональных, научных и технических услуг.