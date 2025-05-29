Одними из пунктов меморандума стали утверждение в регионах до 1 января 2026 года единых нормативов потребления коммунальных услуг и ресурсов на содержание общего имущества в многоквартирных домах и реализация утверждённой программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин подчеркнул важность подписанных документов, поскольку модернизация данной отрасли оказывает непосредственное влияние на уровень комфорта жителей страны.

Вице-премьер напомнил, что Президент Владимир Путин поручил специалистам сферы ЖКХ обеспечить повышение качества предоставляемых населению услуг минимум для 20 миллионов человек уже к началу 2030 года. Все планы и цели в данном направлении синхронизированы в федеральном проекте «Модернизация коммунальной инфраструктуры», который является частью нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«Для эффективного достижения всех поставленных задач с регионами подписаны меморандумы в сфере ЖКХ. Они предусматривают ряд обязательств для субъектов. В том числе это утверждение инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций с их выполнением на 80% к 2027 году и полностью – к 2030-му. Также планируется ежегодное сокращение времени аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения минимум на 3%. Кроме того, с 2030 года предусмотрена замена не менее 2,5% сетей тепло- и водоснабжения, а также водоотведения», – сказал Марат Хуснуллин.

Контроль над выполнением обязательств ежегодно будет осуществлять Фонд развития территорий.

Напомним, на сегодняшний день в составе коммунального комплекса Кузбасса насчитывается 923 котельные, 122 станции водоподготовки, 81 объект очистки канализационных стоков, 3,9 тысячи км сетей теплоснабжения, 12,5 тысячи км водопроводных сетей и 3,6 тысячи км канализационных сетей.

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» до 2030 года в Кузбассе будут проведены 16 мероприятий по модернизации коммунальной отрасли. Они направлены на улучшение качества предоставляемых услуг в сфере тепло- и водоснабжения. На реализацию программ из бюджетов всех уровней планируется направить более 3,3 млрд рублей.