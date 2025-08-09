В Кузбассе отметили День физкультурника: губернатор подвел итоги и поблагодарил спортивное сообщество

В Кузбассе торжественно отметили День физкультурника — праздник всех, кто делает спорт частью своей жизни. Губернатор региона Илья Середюк обратился к жителям с поздравлением и выразил признательность тренерам, спортсменам, преподавателям и любителям активного образа жизни.

«Сегодня отмечают праздник все те, кто делает спорт частью своей жизни — от профессионалов до любителей, от тренеров до юных воспитанников спортивных секций», — заявил глава региона.

Накануне праздника состоялось вручение наград победителям и призерам Олимпийских игр, международных и всероссийских соревнований, молодым спортсменам и заслуженным тренерам. По словам губернатора, Кузбасс по праву считается регионом сильных духом людей и больших спортивных достижений.

За последний год в области построено, реконструировано и отремонтировано восемь спортивных объектов. Это позволило значительно расширить доступ к занятиям физкультурой: сегодня 62% кузбассовцев регулярно занимаются спортом.

«Спасибо всем, кто вносит свой вклад в развитие спорта, в формирование сильной и здоровой нации, за которой — будущее Кузбасса и России», — подчеркнул Илья Середюк.