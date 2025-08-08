Накануне Международного дня коренных народов мира, который будут отмечать 9 августа, в деревне Шанда Гурьевского округа проводится интерактивная программа «Земля моих предков». Гости участвуют в мастер-классе по изготовлению женского нагрудного украшения «тошток». Завершится праздник дегустацией телеутской национальной выпечки «Кайнаткан курсак».

«Этот праздник имеет особое значение для Кузбасса – исторической родины коренных народов Сибири: шорцев и телеутов. Он напоминает нам о важности сохранения традиционной культуры, о необходимости уважительного отношения к обычаям народов, населяющих регион. Шорцы и телеуты хранят душу нашего края», – подчеркнул глава региона Илья Середюк.

В субботу в селе Заречное Беловского округа состоится этнокультурный фестиваль «Улу-ааль 2025». С концертной программой от лучших телеутских творческих коллективов, мастер-классами по декоративно-прикладному творчеству и сувенирной ярмаркой. В Новокузнецке в парке культуры и отдыха им. Юрия Гагарина в Новокузнецке пройдет на сцене выступят этнофольклорные телеутские творческие группы. Там же развернут выставку гончарных изделий «Под небом Шории» и «На телеутской Земле», а также ознакомиться с предметами национального быта шорской и телеутской культур.

В Междуреченском округе на реке Ортон состоятся соревнования по рыбной ловле «Тадар палыгы 2025». Рыбаки поборются за победу в номинациях «Самый большой улов», «Самая крупная рыба – хариус», «Капчыгай палыкчы» (преодоление реки с разведением костра), «Пескарик» (для самого юного участника) и «Старожил рек» (для самого опытного).

