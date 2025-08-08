В честь Дня физкультурника награды получили 278 кузбассовцев

Кузбасские спортсмены, победители и призеры олимпийских игр, а также всероссийских и областных соревнований, тренеры и другие представители спортивной сферы в честь профессионального праздника получили заслуженные награды. 278 человек были отмечены медалями «Николая Масалова», «За служение Кузбассу», «За достойное воспитание детей», «За веру и добро», а также нагрудным знаком «Отличник физической культуры и спорта». Юным спортсменам, которые стали победителями и призерами соревнований различного уровня, вручили медали «Надежда Кузбасса».

– Кузбасс — регион с высокими спортивными достижениями, родина многих всероссийских и мировых рекордов. Мы гордимся нашими богатыми традициями и считаем одним из приоритетов создание условий для занятий физкультурой и спортом. Важно, что в активный образ жизни вовлекается все больше людей разного возраста. Уже 62% кузбассовцев регулярно занимаются физкультурой и спортом. Мы уверенно идем к показателю, обозначенному нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным — 70% к 2030 году. Спасибо всем, кто вносит свой вклад в развитие спорта, в формирование сильной и здоровой нации, за которой будущее Кузбасса и России», — отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, новокузнецкая спортшкола олимпийского резерва по легкой атлетике получила диплом Олимпийского комитета России и Российского комитета Фэйр Плэй.

Кроме того, в преддверии Дня физкультурника в муниципалитетах Кузбасса проходят различные мероприятия. Например, в Березовском устроили старты по вело-биатлону, по мини-волею, а команды ветеранов провели товарищескую встречу по городишному спорту. В Беловском округе в селе Сидоренково организовали легкоатлетическую эстафету, игры в мини-футбол и пляжный волейбол.

К слову, в регионе только за последний год построено, реконструировано и отремонтировано восемь объектов спорта. Среди них ледовый дворец «Металлист» в поселке Металлплощадка Кемеровского округа, крытый футбольный манеж «Запсиб-Арена» в Новокузнецке и спорткомплекс «Родник» в Киселевске.

