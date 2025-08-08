В Тайге открыли памятник «Героям». Это фигура воина, а рядом постаменты с изображениями оружия и боевой техники. Тайгинцу Игорю Ленчевскому принадлежит сама идея, а создал композицию скульптор Вадим Гусев.

Не случайно памятник установили именно в Год защитника Отечества в России, объявленный президентом страны. Ветераны боевых действий, их родные, а также юнармейцы приняли участие в его открытии.

Как отметили в пресс-службе областного правительства, кузбасские ветераны СВО проводят много патриотических встреч с молодежью. О своей службе, о силе духа и товариществе Сергей Вирченко и Сергей Егоров рассказали участникам школы актива «Ветер перемен» на базе загородного лагеря «Ласточка» в Березовском. А в Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних Анжеро-Судженска прошла познавательная игра-погружение «Великая Победа». В жюри был ветеран СВО, участник программы «СВОи Герои. КуZбасс» Иван Балясников.

В Кемерове в детском лагере «Пламя» ветеран спецоперации Петр Образцов рассказал о подвигах современных героев, а в Междуреченске. «Урок мужества» для воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних провел участник СВО Дмитрий Мартышко.

Кузбасские ветераны СВО и члены их семей приняли участие в соревнованиях по рыбной ловле, которые прошли в Кемеровском муниципальном округе. А после всех накормили ухой и травяным чаем.

Фото: пресс-служба АПК