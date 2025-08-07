Поставить творческий номер или сыграть Гамлета на сцене искусств — все это попробуют участники университетской смены. Юные гости приехали из 15 субъектов России, чтобы определиться с будущей профессией. Подробнее в нашем сюжете.

Ульяна из Новосибирска впервые приехала на университетскую смену. 10 лет девочка занимается танцами и активно участвует в школьной жизни. С энтузиазмом она записала визитку, отправила портфолио и как итог – прошла конкурсный отбор.

Среди участников есть и те, кто уже во второй раз выбирает филиал РГИСИ. Ею стала семнадцатилетняя Елизавета. Волонтерство, танцы, живопись и музыка – творческая копилка девушки. На кузбасскую землю она приехала из Алтайского края.

В филиале РГИСИ университетские смены проходят уже во второй раз. В том году было 80 ребят, а в этом целая сотня. Юных гостей со всей России ждут экскурсии в музей-заповедник «Томская Писаница», Краеведческий музей Кузбасса и в Музыкальный театр Кузбасса.

10 дней ребята будут знакомиться и креативить. А в конце смены каждый отряд покажет свой творческий номер.