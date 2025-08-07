«Начали поступать благодарности»: Илья Середюк поделился первыми итогами прямого эфира в соцсетях

Губернатор Кузбасса поделился первыми итогами своего прямого эфира в соцсетях 31 июля, в ходе которого поступило значительное количество обращений, касающихся жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Сразу после него глава региона распорядился, чтобы руководители муниципалитетов и соответствующие департаменты детально изучили каждый вопрос и предоставили исчерпывающие ответы.

Илья Середюк подчеркнул, что лично контролирует процесс обработки обращений, получая от глав территорий фотоотчеты о проделанной работе и отслеживая публикации в их социальных сетях. И уже спустя неделю появились первые результаты после прямого эфира.

В частности, губернатор отметил, что в Новокузнецке по адресу улица Климасенко, 12/2 была устранена проблема подтопления подвала, начаты работы по замене канализационного оборудования и проведен ремонт ступеней в подъездах. Также, по улице Мориса Тореза, 28 выполнено покос травы и согласованы с жителями сроки проведения ремонта подъезда.

Также в Топках на улице Чехова установили шесть новых остановочных комплексов.

В Беловском округе, в селе Поморцево, был размещен дополнительный контейнер для сбора твердых коммунальных отходов.

В Калтане запланировано обустройство пешеходного перехода на улице Шолохова, 18, которое должно начаться в середине августа.

В Березовском, в поселке Барзас, вблизи остановочного павильона на улице Космической установлена водопропускная труба.

Кроме того, глава региона проинформировал, что на участке дороги Литвиново – Зырянка в Яшкинском округе 9 августа стартуют подготовительные работы к укладке нового асфальтобетонного покрытия.

«Вижу, что к отработке обращений муниципалитеты и ведомства стали подходить ответственнее — сейчас ко мне в чат приходят не только жалобы, но и благодарности», – отметил Илья Середюк.