Участниками экологического форума станут 100 молодых активистов, трудящихся на кузбасских предприятиях. Около станции Лужба Междуреченского округа проведут акции по уборке мусора, ежегодно в ходе экологического марафона на Поднебесных Зубьях собирают свыше 1 тонны бытовых отходов с примерно 80 км туристических маршрутов.

Нынче в честь 80-летия разгрома гитлеровской Германии участники экологического форума пройдут спортивно-исторический квест «1418 шагов к Великой Победе». Кроме того, они проявят свои таланты на конкуре творческих визиток «Да! Мы приехали!».

Фото: пресс-служба АПК